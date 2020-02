Els Jonas Brothers fan castells i cuinen paella a Barcelona

Hi ha ben poca informació sobre el tema, i segur que és perquè ho acabarem veient en algun espai de telerealitat protagonitzat per ells. Es tracta de la visita dels Jonas Brothers a Barcelona, on dilluns van fer un concert al Palau Sant Jordi. El primer a la capital catalana tot i la seva llarga carrera musical. Els tres germans Jonas, va tenir temps en la seva gira europea per fer turisme per Barcelona, on algun tuitaire va tenir l'oportunitat de captar-los practicant activitats típiques de casa nostra, com per exemple fer castells o cuinar paella.

A les imatges es veu com els germans Kevin i Nick van estar fent pinya en un castell, mentre que Joe, que actualment està casat amb l'actriu de Joc de trons Sophie Turner –present amb ells a Barcelona, segons alguns mitjans–, formava part de la torre. Una imatge posterior publicada per la mateixa tuitaire mostra els tres germans cuinant una paella a tocar del Club de Natació Athletic Barceloneta. També se'ls ha pogut veure anant en bicicleta pel passeig Lluís Companys.

17 de febrero, el día en que los jonas brothers hicieron castellers y cocinaron una paella en la barceloneta pic.twitter.com/0sHMFkIfpq — marta 🌈🌱 (@heyomarta) February 19, 2020

Tot i que els tres germans Jonas tenen actualment entre 28 i 33 anys, la seva carrera ve de lluny. El seu primer disc data del 2005, tot i que no va ser fins el 2007 quan van triomfar mundialment amb el disc que havien gravat per a una discogràfica propietat de Disney.