Retiren els càrrecs contra Jussie Smollett per haver fingit un atac homòfob i racista

La fiscalia del comtat de Cook, als EUA, va retirar els càrrecs contra l'actor negre i obertament homosexual Jussie Smollett, de 36 anys, per haver mentit a la policia sobre un atac racial i homòfob que suposadament va patir a Chicago. "Aquesta és la resolució adequada d'aquest cas", ha indicat la fiscalia en un comunicat en què va anunciar la seva decisió de retirar els setze càrrecs que podrien haver costat almenys tres anys de presó a l'actor de la sèrie televisiva 'Empire'.

La fiscalia, segons un comunicat, va prendre aquesta decisió "després de revisar els fets i les circumstàncies del cas" i acordar amb l'actor que complirà tasques de voluntariat i donarà 10.000 dòlars al departament legal de l'Ajuntament de Chicago. En declaracions a la premsa en sortir del judici, l'actor va dir que va ser "sincer i consistent" sobre el que ha passat i que no seria fill de la seva mare si "fos capaç ni una mica" de fer tot el que el van acusar.

L'actor, que estava en llibertat sota fiança, va negar sempre haver mentit a la policia o que l'atac fos una maniobra publicitària orquestrada, com van sostenir els investigadors. També ha dit que volia continuar amb la seva vida després d'una decisió de la fiscalia que la seva advocada ha qualificat de "tancament correcte" del cas i ha recriminat a la policia local que "utilitza la premsa per condemnar les persones abans de ser jutjades en un tribunal".

No queda clar si aquesta decisió dels fiscals afectarà la investigació que realitza per separat l'FBI d'una carta amb amenaces enviada a l'estudi on es roda 'Empire' poc abans del presumpte atac. Segons la policia, l'autor de la carta hauria sigut l'actor. L'alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, s'ha mostrat irritat amb una decisió que qualifica d'"errònia" perquè envia "un missatge clar que hi ha un tipus diferent de justícia per als que tenen influències".

Smollett, que va ser apartat de la sèrie que produeix Fox Entertainment, va ser acusat de 16 càrrecs per una presumpta falsa denúncia en què va assegurar que havia estat atacat i colpejat per dos homes emmascarats, que suposadament li van dedicar insults racistes i homòfobs mentre li posaven una soga al voltant del coll i el ruixaven amb un suposat producte químic. Les autoritats van investigar el cas com un presumpte crim d'odi i van detenir dos germans nigerians, però posteriorment van indicar que Smollett els havia pagat 3.500 dòlars perquè simulessin un atac racista contra ell per aconseguir notorietat i impulsar la seva carrera, tal com els havia confessat l'actor.