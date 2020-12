Justin Bieber farà el seu primer concert en 3 anys la nit de Cap d'Any

Justin Bieber celebrarà el seu primer concert en tres anys el 31 de desembre, vigília de Cap d'Any, en un format en viu que serà accessible per a tothom via streaming per, segons les seves paraules, "donar una puntada de peu a l'any 2020 junts de manera segura". Segons ha informat la seva discogràfica, l'accés al seu pròxim concert serà mitjançant entrada de 25 euros a través del web www.justinbiebernye.com.

L'artista canadenc, que no trepitjava un escenari des del 2017, no ha tingut mal any malgrat les circumstàncies, ja que al febrer va publicar el seu cinquè disc d'estudi, Changes, que, encara que no va tenir la mateixa acollida popular que els seus predecessors, va arribar al número 1 als EUA. A més, li ha aportat tres nominacions als Grammy 2020, com la de "millor àlbum de pop vocal", encara que al mateix àlbum fa un pas decidit cap a un so més R&B.

Més repercussió han tingut temes que ha llançat en els últims mesos, com Monster, la seva col·laboració per a l'últim disc del seu compatriota Shawn Mendes, o sobretot Holy, al costat de Chance The Rapper. Bieber, que va contreure matrimoni amb la model Hailey Baldwin a finals del 2018, ha estat molt centrat en els últims anys en la seva salut.

Ell mateix va reconèixer que en el passat va abusar de les drogues i que, "superat" per "l'ofici, les responsabilitats, les emocions, la família, les finances i les relacions", va lluitar contra la depressió i l'ansietat, i el desig de "no voler viure més". Per si això no fos prou, i davant els rumors que havia despertat el seu deteriorament físic, a principis d'aquest any va anunciar que li havien diagnosticat la malaltia de Lyme, que es contreu per la picada de paparres, així com mononucleosi infecciosa, una afecció vírica.