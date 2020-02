Justin Bieber confessa que va començar a drogar-se als 13 anys

Tot i que és un vell conegut dels mitjans, Justin Bieber tot just farà 26 anys al març. Una persona molt jove per arrossegar tantes vivències, la majoria bastant negatives i associades a un èxit que li va arribar massa aviat. Així ho explica ell mateix a la seva pròpia docusèrie Justin Bieber: Seasons, que ja està disponible en part a YouTube Premium. Bieber hi assegura que va ser als 13 anys quan va tastar per primer cop la marihuana. "La primera vegada que vaig fumar marihuana va ser al pati del darrere de casa", explica l'artista canadenc. "Em vaig adonar que m'agradava molt la marihuana. Va ser llavors quan vaig començar a tenir ganes de fumar herba", afirma abans de confirmar que "era una via d'escapament" per a ell.

En el documental Bieber no es queda aquí i confessa que aquest consum va convertir-se en una addicció. "Vaig començar a dependre'n realment i vaig ser conscient que havia de parar", recorda l'artista, que també afirma que prenia MDMA, bolets al·lucinògens i xarop per a la tos, un fàrmac que molts consumeixen perquè té un alt contingut de codeïna. "M'estava morint. Ningú sap fins a quin punt es va posar seriosa la situació", assegura abans de confirmar que membres del seu equip havien de comprovar a les nits que tenia pols perquè s'estava "morint".

En el documental apareix Hailey Baldwin, de 23 anys i esposa del cantant. "Crec que quan de tan jove pateixes aquesta ansietat tan forta i no es diagnostica, l'automedicació et fa sentir millor. Simplement perquè et fa deixar de sentir", explica la neboda d'Alec Baldwin. El cantant afirma que va haver de tractar-se amb antidepressius per sortir del forat i que actualment fa banys d'oxigen pur a casa seva en una cambra hiperbàrica.