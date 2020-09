Kanye West orina sobre un Grammy per protestar contra les discogràfiques

Kanye West, raper i candidat independent a les eleccions presidencials dels EUA, ha publicat un vídeo al seu perfil de Twitter en què apareix orinant sobre un premi Grammy després de mostrar els seus contractes discogràfics. El vídeo, que en menys d'una hora ha superat els 5 milions de visualitzacions, va acompanyat del missatge "no pararé", en referència a una presumpta disputa que el conegut músic mantindria amb els seus segells discogràfics i per la qual es nega a publicar noves cançons.

"Universal no em dirà el que costen els meus enregistraments perquè saben que puc permetre-me'ls", afirma West en una sèrie d'insòlits i xocants missatges. El raper, que en dies anteriors va demanar posar fi al seu contracte amb els segells de Sony i Universal, assegura que farà "tot el que sigui al seu poder legal" i farà servir "la seva veu perquè canviïn tots els contractes d'artistes, començant per obtenir els seus enregistraments per als seus fills".

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

West també ha apel·lat a altres artistes perquè difonguessin els seus missatges, com Bono –vocalista de U2–, "Paul" –presumiblement l'ex-Beatle Paul McCartney–, Drake, Kendrick Lamar i "fins i tot Taylor" Swift –amb qui manté una enemistat pública–. Precedits d'una sèrie de citacions bíbliques i de referències religioses, West ha publicat els contractes discogràfics que ha signat al llarg dels anys, pàgina a pàgina. "Gent, m'ha costat molta estona capturar tots els meus contractes. Aquí van", afirma el marit de Kim Kardashian.

Entre les seves denúncies contra les discogràfiques, West esmenta "costos ocults" agrupats sota "tarifes de distribució", que garantirien que els segells guanyin més diners i que són presents a la majoria de "contractes estàndard", que qualifica de "trampes". Tota aquesta polèmica es produeix quan falten menys de dos mesos per a les eleccions presidencials en què West continua figurant com a candidat, tot i que amb nul·les possibilitats de victòria.

Bono can I get a retweet Love you Paul can I get a retweet love you Drake Kendrick even Taylor We need you right noooooow ⛷ — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Al mateix temps, la seva parella Kim Kardashian va demanar fa alguns mesos "compassió i empatia" per West perquè té trastorn de bipolaritat. El nom de West apareixerà a les paperetes d'una dotzena d'estats, com Arkansas, Colorado, Oklahoma i Vermont, on ha aconseguit registrar-se dins el termini previst. Això sí, després de desemborsar uns 6 milions d'euros en taxes. Tot i que el músic va registrar el seu comitè de campanya electoral a la Comissió Federal d'Eleccions nord-americana, mai han sigut clares les intencions reals rere la seva candidatura política, perquè es va anunciar quan el termini per registrar-se havia expirat en molts estats.

Un reportatge de la cadena de notícies CNN va assegurar que la iniciativa de West era vista amb bons ulls per alguns membres del Partit Republicà, perquè els conservadors consideraven que el seu nom a les paperetes podria desviar votants potencials del demòcrata Joe Biden. No obstant això, no és clar si la seva presència als pocs territoris que comptaran amb la candidatura farà mal a l'aspirant demòcrata o al president actual, Donald Trump, de qui el mateix West es va declarar admirador abans de competir a les urnes contra ell.