La família reial britànica llança una ofensiva per enaltir Kate Middleton i, de retruc, menystenir Meghan Markle

Allunyar-se de la Firma –com la premsa britànica anomena a la família reial britànica– i no voler combregar amb els estrictes codis de conducta dels Windsor, passant per tots els adreçadors que imposen, és quasi com renegar de la Màfia. Les represàlies, subtils però fermes, no triguen gens a arribar. Meghan Markle i el seu marit, el príncep Enric, ho han pogut comprovar pocs dies després que el palau de Buckingham anunciés dissabte passat el pacte a què havien arribat els ducs de Sussex amb la Corona per iniciar una vida independent, parcialment lluny del Regne Unit, tal com van expressar en un sorprenent comunicat el 8 de gener passat.

En un gest que té tot el caràcter d'ofensiva de relacions públiques, la premsa britànica d'aquest dimecres posa Kate Middleton, la dona del príncep Guillem i futura reina consort, com una de les grans protagonistes de la jornada amb motiu del llançament d'una iniciativa benèfica destinada, presumptament, a millorar la vida dels menors de cinc anys de tot el Regne Unit.

Així, la duquessa de Cambridge ha llançat aquest dimecres una enquesta nacional sobre el desenvolupament de la primera infància, de zero a 5 anys, i ha iniciat una gira de 24 hores per diferents punts del país per promocionar el seu projecte, vehiculat a través de la Royal Foundation. Una iniciativa, de fet, de sentit comú i no gens especial, ja que és ben sabut per pediatres, psicòlegs i pares en general que els primers anys de vida dels infants són fonamentals per al seu creixement. Però la premsa, els tabloides i també la BBC, ho han venut a bombo i platerets, com si Kate Middleton hagués descobert la penicil·lina.

651x366 Kate Middleton, durant la visita feta aquest dimarts al museu de la ciència de Birmingham / REUTERS Kate Middleton, durant la visita feta aquest dimarts al museu de la ciència de Birmingham / REUTERS

En qualsevol cas, el missatge subliminal rere la campanya de propaganda entorn de Kate Middleton, que tot just ha fet 38 anys, és evident. Enaltint-la, i mostrant-la als britànics com l'exemple del que ha de fer una veritable dona de la Firma –una princesa dedicada a anar amunt i avall pel país fent obres benèfiques–, es menysté i es critica el comportament de Meghan Markle, també de 38 anys.

L'actriu nord-americana, que ha estat implícitament i explícitament acusada per destacades figures de la premsa de les illes de ser la gran responsable del trencament d'Enric amb la seva família i les seves obligacions, no només ha rebut un tractament com a estrangera pels diaris sinó que també s'ha posat sovint l'accent en el seu color de pell. Kate és dels nostres i Meghan no, venen a dir.

Batalla amb la premsa

D'altra banda, des del Canadà, on ja s'han reunit Meghan i Enric, la parella ha decidit continuar la seva batalla amb la premsa, a la qual el príncep ha fet directament responsable de la seva decisió de trencar els vincles amb els royals. El duc i la duquessa de Sussex ja han pogut notar a Vancouver la presència dels paparazzis, i la parella ha amenaçat amb demandar els diaris que publiquin fotografies seves obtingudes sense consentiment, una batalla pràcticament perduda d'antuvi.

L'atenció al mitjans de comunicació britànics sobre ells dos, i també sobre la família de Meghan Markle, no s'atura. I aquest dimecres a la nit viurà un nou episodi arran de l'emissió, a través de Channel 5, d'un documental centrat en la vida del pare de l'actriu, Thomas Markle. El filó no s'exhaureix.