Kate Winslet recorda l'assetjament que va patir després de l'èxit de 'Titanic'

L'actriu britànica Kate Winslet va assolir la fama mundial després de participar a Titanic quan només tenia 22 anys. L'èxit, però, no va ser senzill. Winslet ha recordat al podcast WTF, que presenta el també actor Marc Maron ( GLOW), l'assetjament que va patir per part de l'opinió pública i els tabloides britànics després de fer-se coneguda. "Vaig entrar en mode d'autodefensa de manera immediata perquè dia i nit, cada dia, era objecte d'escrutini físic i personal. Em van criticar bastant. La premsa britànica, de fet, va ser bastant cruel amb mi", recorda la intèrpret de Revolutionary road.

La gran pressió que va sentir després de fer Titanic va ser fonamental perquè l'actriu decidís retirar-se durant un temps. "Recordo que vaig pensar: «Això és horrible i espero que passi». I realment va passar, però va fer que m'adonés que si això significava ser famós, jo no estava preparada per ser-ho", explica. Winslet remarca que es trobava en un estadi molt inicial de la seva carrera i que no se sentia amb prou seguretat per assumir papers importants a Hollywood. "No volia cometre errors i espatllar-ho, volia seguir en l'ofici durant molt temps. Així que vaig intentar trobar papers petits que em permetessin entendre millor l'ofici, entendre'm a mi mateixa una mica millor i mantenir cert nivell de privacitat i dignitat", diu.

L'actitud de la premsa britànica amb ella va canviar arran del naixement de la seva primera filla, quan l'actriu tenia 25 anys. L'actriu considera que, en part, la pressió es va "evaporar" perquè ella va deixar de parar-hi atenció per poder-se centrar en la seva filla.

Recentment, Winslet s'ha tornat a reunir amb el director que li va canviar la vida, James Cameron, per rodar la seqüela d' Avatar.