Katy Perry, obligada a posposar el seu casament pel coronavirus

Un dia després de l'anunci del seu embaràs, Katy Perry ha fet saber que posposa el seu casament amb Orlando Bloom, que s'havia de celebrar al Japó. Segons People, té por que els seus 150 convidats puguin veure's contrariats pel coronavirus i els seus efectes, tant de salut com logístics. "Estava realment emocionada per caminar cap a l'altar embarassada", ha explicat una font pròxima a la parella al citat mitjà. "Tots dos estaven eufòrics, però estan en pausa a causa del coronavirus", afegeix la citada font. El fet que ella es quedés embarassada hauria sigut el que els hauria fet decidir-se finalment per la suspensió provisional de l'enllaç.

La notícia de l'ajornament ve un dia després que la cantant nord-americana expliqués al món que esperava el seu primer fill a través del seu nou videoclip. La cantant, de 35 anys, i l'actor, de 43, es van comprometre el 14 de febrer del 2019 i just un any després han anunciat la seva pròxima paternitat. De moment, els tocarà esperar per casar-se. De fet, no els vindrà de nou, ja que ja ho van fer anteriorment. En aquella ocasió, a causa del ritme de treball que portaven.

El fill que esperen serà el primer per a Katy Perry i el segon per a Orlando Bloom, que ja és pare d'un nen de nou anys, fruit del seu matrimoni amb Miranda Kerr, amb la qual va estar entre el 2010 i el 2013. Perry també va estar casada. Va ser el 2013 quan es va casar amb el còmic Russell Brand i van durar només 14 mesos.