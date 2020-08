Neix la primera filla de Katy Perry

La cantant Katy Perry i la seva parella, l'actor Orlando Bloom, han sigut pares d'una nena, Daisy Dove Bloom. Tots dos han volgut comunicar la notícia aquest dijous a través del compte d'Instagram de l'Unicef. "Benvinguda al món, Daisy Dove Bloom! [...] Estem plens d'amor i sorpresa per l'arribada sana i segura de la nostra filla", diu el missatge que s'ha penjat a les xarxes de l'ens per la infància, del qual ella es ambaixadora de bona voluntat.

La cantant, de 35 anys, va anunciar el seu embaràs a través d'un videoclip en el qual va presentar la seva nova cançó Never worn white, en què diu que ja està preparada per assumir compromisos. "Vull intentar-ho amb tu. No, mai he vestit de blanc, però soc aquí aquesta nit, perquè de veritat vull dir «Sí, vull»".

En aquesta ocasió, el naixement de la seva filla coincideix amb el llançament del nou disc de la diva del pop, Smile, el cinquè àlbum d'estudi de l'artista nord-americana. Per a la cantant Katy Perry, Daisy és el seu primer fill, mentre que per a l'actor Orlando Bloom, de 43 anys, és el segon, ja que ja té un nen de 9 anys, anomenat Flynn, fruit del seu matrimoni amb la model Miranda Kerr. L'artista i l'actor van anunciar el seu compromís el dia de Sant Valentí del 2019 després de tres anys de relació.