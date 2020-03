Katy Perry anuncia que està embarassada del seu primer fill en un videoclip

Junts des del 2016, Katy Perry i Orlando Bloom esperen el seu primer fill plegats. Ha estat ella qui ho ha fet públic. Concretament, a través del seu últim videoclip, en el qual mostra la més que notable panxa d'embarassada que té. Això sí, el vídeo només assenyala l'embaràs, ja que no dona cap pista sobre el sexe ni el nom de la criatura en camí.

Perry, de 35 anys, ha estrenat el videoclip de la seva nova cançó, Never worn white, en què apareix vestida amb un munt de flors i, en una altra de les escenes, amb un vestit llarg de color blanc. En aquestes imatges es pot veure clarament la seva panxa d'embarassada. "Hi ha moltes coses que succeiran aquest estiu. No només donaré a llum, literalment. Estic emocionada, estem emocionats i feliços. És probablement el secret més llarg que he hagut de guardar", ha confessat l'artista a Twitter després de l'enrenou del videoclip, que per si sol podia fer pensar que la panxa era postissa.

Aquest serà el primer fill de Katy Perry i el segon d'Orlando Bloom, de 43 anys, que ja és pare d'un nen de nou anys, fruit del seu matrimoni amb Miranda Kerr, amb la qual va estar entre el 2010 i el 2013. "Ja no hauré d'anar amb un bolso gegant pel carrer", feia broma en xarxes socials l'artista després anunciar-ho.