Kiko Rivera acusa Isabel Pantoja d'haver-lo estafat amb l'herència del seu pare

260x366 Kiko Rivera en una fotografia d'arxiu / INSTAGRAM Kiko Rivera en una fotografia d'arxiu / INSTAGRAM

Que Isabel Pantoja no va ser ni transparent ni justa amb els fills que Paquirri va tenir amb Carmen Ordóñez, en relació amb l'herència del famós torero, és una història àmpliament explicada als mitjans de comunicació. Els Rivera Ordóñez sempre han trobat a faltar que es complissin algunes de les últimes voluntats de Paquirri, que hauria volgut deixar a Fran i Cayetano, per exemple, algunes coses personals i professionals relatives al toreig però que –segons la seva versió– Pantoja mai els va arribar a donar.

Ara, però, aquesta versió s'ha vist corregida i augmentada perquè ha sigut el fill de Pantoja amb Paquirri qui ha acusat la cantant del mateix. Tal com explica en una extensa entrevista a Lecturas, Kiko Rivera, de 36 anys, ha demanat als seus advocats revisar el testament del seu pare, que va morir quan ell només tenia un any. "Em temo el pitjor", ha explicat el DJ sobre el que pot trobar en aquell document, sobretot si ho compara amb el que ha passat realment. Kiko Rivera explica a la citada revista: "Jo no vaig cedir Cantora a la meva mare conscientment. Vaig signar el que ella em va demanar".

Més enllà de la revista, aquesta nova guerra del fill de la cantant i el torero també segueix a les xarxes. "Senyors, jo no soc el dolent d'aquesta pel·lícula lamentable. Només soc algú a qui la persona que més idolatrava m'ha fallat d'una manera irreparable enganyant-me tota la vida", escriu a Instagram, on recentment també recordava el seu pare. "Tant de bo fossis aquí, pare. Res d'això estaria passant. Tinc por de trobar-me amb la veritat. Però lluitaré fins al final tombant a qui faci falta tombar. Si ells no van saber respectar la teva voluntat, si encara és a les meves mans, et juro per Déu que jo ho faré", avisava al costat d'una foto d'ell amb el seu pare. La finca que ara és motiu de disputa va ser taxada en el moment de la mort del matador en uns quatre milions d'euros, tal com va publicar llavors El País.