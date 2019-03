Kilian Jornet dona la benvinguda al seu primer fill

Kilian Jornet i Emelie Forsberg ja són pares. La parella ho ha anunciat avui a través d'Instagram, on han publicat diverses fotos en les quals se'ls pot veure amb el nadó, tot i que no han desvetllat el nom del nounat. Segons ha explicat la mare, de 32 anys, a través del seu perfil, "tot és perfecte, perfecte d'una manera que no coneixia". Per la seva banda, Kilian Jornet ha acompanyat la foto del seu fill amb les paraules "gratitud i generositat".

La parella va anunciar que esperaven el seu primer fill l'octubre del 2018, quan van compartir una foto a Instagram en què se'ls veia a tots dos a dalt d'una muntanya i amb expressió de felicitat. La corredora sueca va avançar amb un breu missatge que s'acostaven "moments emocionants".

Des del 2016 els dos esportistes viuen a Noruega i estan instal·lats al fiord de Romsdal, on es dediquen professionalment al món del 'trail running' i l’esquí de muntanya. Forsberg també codirigeix una petita granja d’aliments ecològics.

A principis del 2019 Jornet va batre el rècord de metres de desnivell positiu superats en 24 hores amb esquís de muntanya: 23.486 metres. El català va demostrar la seva capacitat de resistència a l'estació d'esquí noruega de Tusten, on va superar un desnivell que equival a ascendir sis vegades el Mont Blanc des del nivell del mar.