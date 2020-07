Kim Kardashian i Kanye West fan vides separades

260x366 Kim Kardashian i Kanye West en una festa posterior als Oscars d'enguany / EFE Kim Kardashian i Kanye West en una festa posterior als Oscars d'enguany / EFE

L'estrella televisiva Kim Kardashian i el seu marit, el raper Kanye West, porten vides separades, segons publica el mitjà Page Six en un evident moment de crisi de la parella, derivat d'un episodi de bipolaritat del músic, que s'ha presentat com a candidat a la presidència dels EUA. Kardashian i West es van veure aquesta setmana breument al ranxo de Wyoming de l'artista, on afirmen que resideix ja a temps complet, després d'un polèmic míting polític en el que va revelar detalls extremadament personals de la seva relació, com el fet que tots dos es van plantejar interrompre l'embaràs de la primera filla en comú, North West.

Durant aquesta visita, en què Kardashian va romandre només una nit a Wyoming, es van publicar diverses fotos de la influencer plorant i visiblement afectada mentre mantenia una conversa amb el seu marit al cotxe. Tot i que les fonts de Page Six neguen rotundament que estiguin plantejant-se un divorci, sí que van confirmar que tots dos porten "un temps" fent vides separades.

West, de 43 anys, viu a la seva mansió de Wyoming, valorada en 14 milions de dòlars, perquè és millor per a "la creativitat" del raper, mentre que Kardashian segueix vivint a la seva residència de Los Angeles (a Califòrnia) amb els 4 fills que tenen. "Kim està completament centrada en la seva família i en protegir els seus fills ara mateix, perquè són molt petits", ha explicat una font anònima al citat mitjà. Fa una setmana, Kardashian va emetre un comunicat per demanar públicament "compassió i empatia" cap a la salut mental del seu marit després de diversos episodis rocambolescos relacionats amb la seva candidatura a la presidència dels EUA. Pocs dies després, West va demanar disculpes a la seva esposa pels detalls revelats en el seu primer acte de campanya.

L'anunci de West que es presentaria a les eleccions de novembre va provocar aquest mes una gran conjectura sobre si simplement buscava publicitat o fins i tot afavorir les opcions de reelecció de president nord-americà, Donald Trump. Va estrenar la seva incipient campanya a la localitat de North Charleston. No està clar quin futur pot tenir la campanya del raper, que fins fa tot just unes setmanes donava suport ferventment a Trump, perquè el termini per registrar-se ja ha expirat en mitja dotzena de territoris i els requisits són complicats en d'altres.