Kim Kardashian demana "compassió" pel seu marit hores després que ell anunciés que es volia divorciar

L'estrella televisiva Kim Kardashian ha demanat "compassió i empatia" per la salut mental del seu marit, el raper Kanye West, a qui van diagnosticar un trastorn bipolar i està protagonitzant titulars per les seves intencions de ser candidat a la presidència dels Estats Units. "Com molts sabeu el Kanye té un trastorn bipolar. Qualsevol que en tingui o que conegui algú que en té sap com d'increïblement complicat i dolorós és d'entendre", assegura Kardashian en la seva primera intervenció pública sobre aquest espinós assumpte.

"Mai he parlat públicament sobre com això ens ha afectat a casa perquè soc molt protectora amb els meus fills i amb el dret a la privacitat del Kanye pel que fa a la seva salut", ha explicat en una història d'Instagram. A més, també ha indicat que publica aquest comunicat pels "estigmes i malentesos" que existeixen al voltant de la salut mental, i que en el cas del seu marit s'amplifiquen per la seva fama i impacte en les xarxes socials.

"Entenc que el Kanye està subjecte a crítiques per ser una figura pública i les seves accions poden despertar de vegades opinions i emocions fortes", continua. "Ell és una persona brillant però complicada. [...] Aquells que som a prop seu coneixem el seu cor i entenem que les seves paraules de vegades no s'alineen amb les seves intencions". Just hores abans d'aquesta explicació de Kardashian, West havia publicat un tuit en què assegurava que estava intentant divorciar-se de la seva dona, i que va esborrar poc després.

Ver esta publicación en Instagram Happy Sunday Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 28 Jun, 2020 a las 9:36 PDT

El seu tuit es va produir dos dies després de protagonitzar aquest diumenge el seu primer acte de campanya després d'anunciar la seva candidatura a la presidència dels EUA, un peculiar míting a Carolina de Sud en què va proposar premiar amb un milió de dòlars qui tingui un nadó. West –que quan va anunciar que es presentaria a les eleccions del novembre va provocar un gran enrenou mediàtic per si simplement buscava publicitat o per si només volia afavorir les opcions de reelecció del president nord-americà, Donald Trump– va estrenar la seva incipient campanya a la localitat de North Charleston. Per ara no se sap quin futur pot tenir aquest objectiu del raper –que fins fa tot just unes setmanes donava suport ferventment a Trump–, perquè el termini per registrar-se ja ha expirat en mitja dotzena de territoris i els requisits són complicats en d'altres.