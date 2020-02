El pare de Lady Gaga no paga el lloguer del seu restaurant a causa dels sensesostre

Mentre Lady Gaga viu un moment dolç gràcies al seu single Stupid love, el seu pare té problemes amb el seu restaurant, situat a l'interior de l'estació novaiorquesa de Grand Central Station. Joe Germanotta ha decidit no pagar el lloguer mensual del seu establiment perquè considera que les autoritats de la ciutat no fan prou esforços per posar fi al problema dels sensesostre i això afecta el seu negoci.

"Els sensesostre entren [a l'estació] per no passar fred. Tenim compassió, però està afectant els nostres clients", ha explicat Germanotta al mitjà local New York Post. "Quan els indigents envaeixen les nostres zones es converteixen en menys atractives", assegura el pare de la cantant, que l'any 2018 va obrir l'Art Bird & Whiskey Bar als baixos de Grand Central Station.

Germanotta assegura que la situació es deu a la falta d'acció de l'Autoritat Metropolitana del Transport (MTA), i per això ha decidit no pagar una part dels 40.000 dòlars del lloguer i els 10.000 dòlars d'impostos que ha d'abonar cada mes. El pare de Lady Gaga, nom artístic de Stefani Joanne Angelina Germanotta, afirma que la MTA li ha exigit que pagui 260.000 dòlars en concepte de pagaments endarrerits i l'ha instat a liquidar el deute en les dues pròximes setmanes si no vol que s'inici el procés de desnonament.

"Crec que [la MTA] no està preparada per gestionar l'espai", assegura Germanotta. "Sincerament, crec que estan més interessats en gestionar els trens", afegeix el pare de Lady Gaga, que es queixa que ha vist gent rentant-se els cabells als lavabos de l'estació. Germanotta amenaça que si les autoritats no prenen mesures, tancarà el restaurant i demanarà una compensació econòmica per la inversió feta.

El pare de Lady Gaga no és l'únic que s'ha queixat de l'estat en què es troba la icònica terminal de trens de Nova York. "És una atracció turística, però ara mateix sembla una atracció per als sensesostre", ha assegurat Tamasha Sandford, que gestiona el restaurant Wok Chi: "Hi ha vegades que els meus clients compren coses i ni tan sols poden seure a menjar perquè els sensesostre han ocupat tots els seients".