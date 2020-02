Lady Gaga confirma la seva relació amb Michael Polansky

Després que la seva relació amb Christian Carino –compromís de boda inclòs– s’acabés, Lady Gaga, de 33 anys, segueix provant sort en el terreny amorós. La seva última conquesta es diu Michael Polansky i és un empresari graduat a Harvard. La parella apareix junta en una imatge que ella ha penjat a Instagram, on se’ls veu abraçats carinyosament i que confirma els rumors que els havien perseguit fins ara.

Polansky, que a diferència dels últims amors de la cantant no té res a veure amb el món de l’espectacle, és el conseller delegat del Grup Parker, que agrupa les empreses i organitzacions benèfiques de Sean Parker, un dels fundadors de Facebook i el primer president de la tecnològica amb només 24 anys. El xicot de Gaga, que ha anat amb ella a la final de la Super Bowl a Miami, gestiona des del 2008 les diferents empreses d’aquest grup tant des del punt de vista de la viabilitat financera com des del filantròpic.

De fet, hauria sigut en una festa de Parker a Los Angeles on es van conèixer Gaga i el seu nou xicot. Ara que ha arribat la confirmació de la relació s’ha sabut també a través de mitjans com Page Six que l’alt executiu ja coneix Cynthia Germanotta, mare de la cantant. Gaga, després de deixar-ho amb el representant de famosos Christian Carino, va sortir amb Dan Horton, un enginyer de so que sol treballar amb ella. La relació va durar aproximadament un estiu.