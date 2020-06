Lea Michele, acusada de "microagressions traumàtiques" per una altra actriu de 'Glee'

260x366 Lea Michele, acusada de racista mentre lamentava la mort de George Floyd / INSTAGRAM Lea Michele, acusada de racista mentre lamentava la mort de George Floyd / INSTAGRAM

Samantha Ware, una actriu de la sisena temporada de Glee, ha acusat la seva companya de repartiment Lea Michele d'haver convertit la sèrie en un "infern" a causa de "microagressions traumàtiques". Tot va començar dissabte a la nit, quan Michele va publicar un missatge denunciant la mort de George Floyd, com tants altres famosos, sota el hashtag #BlackLivesMatter. "George Floyd no s'ho mereixia. Aquest no ha sigut un incident aïllat i això s'ha d'acabar", va escriure l'actriu.

George Floyd did not deserve this. This was not an isolated incident and it must end. #BlackLivesMatter — Lea Michele (@LeaMichele) May 29, 2020

Dos dies més tard Samantha Ware va reaccionar al tuit de Michele acusant-la de ser una hipòcrita. Ware, que és afroamericana, l'acusava d'haver tingut un comportament racista amb ella quan eren companyes a la ficció de Fox, que va aconseguir fama mundial gràcies a la seva trama adolescent i a la seva part musical. "¿Recordes quan vas convertir el meu primer treball de televisió en un infern?! Perquè jo mai ho oblidaré. Crec que vas dir a tothom que si tinguessis l'oportunitat defecaries a la meva perruca, entre altres microagressions traumàtiques que em van fer qüestionar la meva carrera a Hollywood", va escriure Ware en resposta al tuit de Michele.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA — SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020

Per si això no fos prou, altres membres de l'elenc de Glee com Alex Newell, Amber Riley i Dabier Snell també han reaccionat a les acusacions de Ware. S'han posat de la seva part i han qüestionat el comportament de Michele durant els sis anys que va durar la sèrie, que li va valer un Emmy i dues nominacions al Globus d'Or. Samantha Ware va debutar a la televisió fent de Jane Hayward a la sisena temporada de Glee, i posteriorment ha participat en altres sèries.