Lloguen la mansió del príncep de Bel-Air a través d'Airbnb

La mansió de la mítica sèrie El príncep de Bel-Air podrà llogar-se per 25 euros la nit –durant 5 dies– a la plataforma Airbnb, va anunciar el protagonista del film, Will Smith, per celebrar el 30è aniversari de la ficció. Es tracta de la casa amb façana blanca, suposadament ubicada a l'elitista barri de Bel-Air (Los Angeles), a la qual el jove Will Smith arribava des dels barris de Filadèlfia per viure amb els seus oncles. En realitat, però, està localitzada al districte de Brentwood i es conserva de manera intacta.

Mentre que la majoria d'escenes en interiors es van gravar en un estudi que recreava la mansió, l'edifici i els seus jardins sortien en gairebé tots els episodis, des de la capçalera al ritme del cèlebre rap de Smith. "A punt per les vacances a casa? Si aquest lloc et resulta familiar és perquè encara és tan espectacular com quan vaig entrar per la porta", va escriure Smith a la descripció d'Airbnb que anuncia la casa. "Estic de tornada. I aquesta vegada et lliuro les claus perquè tinguis la meva part de la mansió per a tu sol, però tocar la meva col·lecció de sabatilles està prohibit, d'acord?", ironitza l'actor.

Els interessats a aconseguir una estada podran fer la seva reserva a partir del 29 de setembre, encara que només cinc grups seran els afortunats. La promoció coincideix amb la notícia que El príncep de Bel-Air, una de les sèries més populars dels anys 90, tornarà 30 anys després de la seva estrena amb una nova versió que imaginarà la trama protagonitzada per Will Smith en forma de drama, en lloc de la comèdia original.

Es coneixen pocs detalls del repartiment, encara que l'argument traslladarà el guió a l'època actual. La idea parteix d'un vídeo publicat a YouTube l'any passat que, a manera de tràiler, modificava el sentit de l'argument i que finalment ha interessat a la plataforma nord-americana Peacock, el servei en streaming de NBC Universal.

Per la seva banda, i per celebrar el 30 aniversari de l'estrena de la ficció, la plataforma HBO Max emetrà a finals d'any un programa especial que reunirà el repartiment de la comèdia emesa originalment des del 1990 fins al 1996 per la televisió nord-americana i repetida des de llavors en diferents països. Smith estarà acompanyat per la resta del repartiment: Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid i Alfonso Ribeiro. De fet, ells ja van organitzar una reunió digital durant la quarantena per la pandèmia del coronavirus.