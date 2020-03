Les fàbriques de cosmètics del grup de Louis Vuitton produiran gel desinfectant per a França

260x366 La model Kaia Gerber en una campanya per a Louis Vuitton / INSTAGRAM La model Kaia Gerber en una campanya per a Louis Vuitton / INSTAGRAM

El grup francès de marques de luxe LVMH ha anunciat que dedicarà les seves plantes de producció de perfums i cosmètics ubicades al país a la fabricació de gels per desinfectar les mans i que els donarà a hospitals, com a gest davant de l'avanç del coronavirus. "El conjunt de les unitats de producció de les marques de perfums i cosmètics a França fabricaran a partir de dilluns gels desinfectants en gran quantitat", ha indicat el grup en un comunicat recollit per Efe.

Aquests gels, ha afegit, es donaran a les autoritats sanitàries franceses, "preferentment" a les de París. "Amb aquesta iniciativa ciutadana, LVMH vol contribuir a respondre al risc de falta de productes constatada a França i permetre al major nombre de persones adoptar els bons hàbits per protegir-se de la propagació del coronavirus", afegeix el comunicat.

LVMH diu, a més, que aquesta iniciativa es mantindrà "el temps necessari" en coordinació amb les autoritats sanitàries perquè no sigui només puntual i resulti realment útil. En relació amb la cosmètica i la moda, LVMH comercialitza marques com Christian Dior, Guerlain o Givenchy. Tot i això, té una àmplia implantació en el sector dels licors i dels vins, amb firmes de la talla de Moët, Ruinart o Dom Pérignon.

El grup, propietat de la família Arnault, va anunciar una important donació quan es va cremar Notre-Dame, a París. En concret, va anunciar que donaria 200 milions d'euros per a la reconstrucció de la catedral calcinada.