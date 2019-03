Luis Miguel estampa un micro a un tècnic de so en ple concert

El cantant Luis Miguel, de 48 anys, va ser durant molts anys famós per la seva magnífica veu, però això es va anar dissipant en una època –que ja fa temps que dura– en què va començar a fer-se conegut també per les seves sortides de to. L'última ha sigut al Panamà, on estava fent un concert al Centre de Convencions Amador de la capital amb aparent normalitat fins que va marxar de l'escenari per posar-se entre bastidors. El Sol de Mèxic, com se'l coneix popularment des que va començar la seva carrera, de petit, intentava mantenir les formes de cara al públic, però la qualitat del so no li agradava i no ho va poder suportar.

Quan l'artista va marxar al 'backstage' va deixar anar tota la seva ira contra un tècnic de so, al qual va llançar el micro amb força. De fet, en un dels vídeos de l'agressió que han pujat a la xarxa els seus fans se sent fins i tot el cop del micro en l'impacte. En un altre vídeo de la mateixa nit es veu com abans de llançar el micro volant, mentre interpretava la cançó 'Hasta que me olvides' ja va fer alguns conats de l'agressió als seus ajudants, cosa que va acabar passant més tard.