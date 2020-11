Lydia Bosch revela que pateix un càncer de pell

L'actriu Lydia Bosch ha revelat que pateix càncer de pell a la zona de la barbeta, un "epitelioma basocel·lular de tipus expansiu" provocat per intenses hores al sol. "Des de la meva adolescència he comprat tots els números per tenir-lo", lamenta l'artista, nascuda al Prat de Llobregat el 1963.

Bosch ha aprofitat el dia del seu 57è aniversari per donar a conèixer a través de les xarxes socials que fa dues setmanes, després d'una biòpsia, li van diagnosticar una lesió de la pell de la barbeta d'una ferida que "mai acabava de curar-se" i a la qual diu que "portava més d'un any sense donar-li importància". Es tracta d'un carcinoma basal o epitelioma basocel·lular de tipus expansiu, "un tipus de càncer de pell, però tot i que la paraula al principi espanti molt no és un càncer perillós (no afecta cap òrgan vital), com pot ser el melanoma", explica l'actriu, coneguda per ficcions com La Hermandad.

Segons ha explicat, el principal factor de risc per desenvolupar epiteliomes és l'exposició al sol: "He fet veritables burrades per posar-me morena. I l'efecte acumulatiu del sol a la pell m'ha provocat això", lamenta la catalana. Bosch ho ha aprofitat per recordar als seus seguidors que cal "prendre consciència" i fer-se revisions anualment "per evitar mals majors", a més d'agafar l'hàbit de posar-nos protecció solar "diàriament": "Jo començaré a cuidar-me seriosament", assegura.

Segons la Fundación Piel Sana de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV), la incidència del melanoma cutani està augmentant de manera alarmant a tot el món entre les persones de raça blanca. A Espanya, segons publica Efe, cada any se'n diagnostiquen uns 4.000 casos, una xifra que s'ha duplicat en les últimes dècades.