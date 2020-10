Madonna anuncia que abandona Portugal

La cantant Madonna està fent ja les maletes per abandonar Lisboa, la ciutat on es va traslladar a viure fa tres anys i de la qual ara s’acomiada assegurant que tancar aquest capítol de la seva vida és “molt emotiu”. La Reina del Pop ha recorregut a Instagram per anunciar de manera peculiar -simulant una trucada amb un gos anomenat Coco- la seva marxa. “Deixaré la meva casa de Lisboa, tot és molt emotiu”, comenta al gos en el vídeo que ha compartit, que serveix de confirmació dels rumors sobre la seva imminent partida, que van començar a circular el febrer del 2019.

A l’artista, de 61 anys, se l’havia vist dilluns sopant a la platja de Carcavelos, a pocs quilòmetres de Lisboa, i mitjans locals sostenen que la seva marxa definitiva és tot just qüestió d’hores. Tot i que hi ha una mica d’incertesa sobre els moviments de la intèrpret de Like a virgin, s’estima que ha viscut de manera permanent a Lisboa des de l’estiu del 2017 fins al setembre del 2019. El motiu del seu trasllat a la ciutat va ser el fitxatge d’un dels seus fills, David Banda, per un dels equips de futbol base del Benfica, tot i que posteriorment va confessar un enamorament per la ciutat, que va influenciar fortament el seu últim treball, Madame X, esquitxat de guitarres portugueses i ritmes capverdians.

Amb la seva arribada es va produir una petita commoció a la capital portuguesa -poc acostumada a tenir com a veïns estrelles internacionals-, a la qual van seguir diverses polèmiques. La primera, sobre el presumpte tracte de favor rebut per obtenir el permís de residència. La segona va ser en relació al seu habitatge. Després de passar els seus primers mesos en un hotel de luxe al barri lisboeta d’Alcântara, a la vora del riu Tejo, la nord-americana es va traslladar definitivament al palau de Ramalhete, una construcció del segle XVIII, que abans funcionava com a petit hotel de dotze habitacions.

Malgrat trobar-se en ple centre, l’artista va aconseguir que l’Ajuntament li cedís espai per aparcar 15 vehicles a pocs metres del palauet sense pagar res a canvi. Va marxar de la privilegiada zona a finals de l’any passat per traslladar-se a la no menys luxosa àrea de Santa Catarina, a un habitatge amb vistes impressionants.