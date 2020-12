Mainat: "M'ho he anat prenent tot amb cert sentit de l'humor, però ja no en soc capaç"

L'empresari i productor Josep Maria Mainat ha testificat aquest dimecres als jutjats de violència de gènere en qualitat d'investigat per presumptes maltractaments a la seva dona, Angela Dobrowolski, i també com a denunciant per haver patit una presumpta agressió a mans d'ella. Es tracta d'un nou episodi en l'intercanvi d'acusacions que mantenen, ja que s'han denunciat mútuament. Els fets en qüestió que s'estan investigant es van produir al mes d'agost a la casa que Mainat té a la localitat de Canet de Mar, al Maresme, després que ella accedís al domicili, cosa que va derivar en denúncies creuades per presumptes maltractaments.

Per tot això, Mainat ha prestat declaració al jutjat de violència sobre la dona número 5 de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, en qualitat d'investigat però també com a denunciant. La setmana passada ja va declarar Dobrowolski, també en qualitat d'investigada i com a denunciant, per aquests fets produïts al mes d'agost, en concret, els dies 8 i 20. En declaracions als mitjans després de prestar declaració davant el jutge, l'exfundador de La Trinca ha aprofitat per explicar que es va produir una "violació de domicili amb violència" a la casa de Canet de Mar, fet que ha posat en coneixement del jutge aquest dimecres.

Mainat, que no ha volgut entrar en detalls sobre la seva declaració seguint la recomanació del seu advocat, ha precisat que una violació de domicili amb violència la jutja un jurat popular. "Jo vull que s'oblidin tots aquests assumptes com més aviat millor", ha explicat l'empresari, que assegura que està "molt fart de tot". "M'ho he anat prenent tot amb cert sentit de l'humor, però ja no soc capaç" de continuar d'aquesta manera, ha conclòs.