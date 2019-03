Malú lloga un 'búnquer' a La Finca

La cantant Malú, de 37 anys, ha decidit llogar el xalet més gran de La Finca, la urbanització més segura de Madrid. I una de les més cares. Segons explica 'Vanitatis', l'artista madrilenya ha escollit la casa de Luis García Cereceda, fundador i promotor d'aquella urbanització de Pozuelo de Alarcón on viu una bona part de la 'jet' de la capital de l'Estat i també molts futbolistes del Reial Madrid i de l'Atlètic.

Tal com publica aquest mitjà, la casa on viurà Malú és la més gran de tota la urbanització. De fet, amb una mica de sorna –o potser enveja– alguns dels habitants d'aquell espai pensat per combatre tant els paparazzis com els lladres es refereixen a la mansió on viurà Malú com 'El Carrefour', perquè té gairebé 3.000 metres quadrats construïts. La parcel·la on s'aixeca tampoc fa curt, perquè disposa de 13.000 metres quadrats.

651x366 La casa de Malú a La Finca / PROCISA La casa de Malú a La Finca / PROCISA

Tot i que la cantant ja té tres propietats més en urbanitzacions de la capital, ha decidit que no li serveixen per fer-hi vida perquè la seva intimitat hi és massa vulnerable: a diferència de La Finca, no tenen tres controls de seguretat per entrar-hi. Un altre motiu que l'hauria portat a llogar-la és que la casa incloïa mobles i decoració, cosa que li permet traslladar-s'hi immediatament.

651x366 La casa de Malú a La Finca / PROCISA La casa de Malú a La Finca / PROCISA

Per tot plegat hauria optat per llogar la mansió, tancada des de feia anys. Quan va morir el propietari, les filles van començar un procés judicial contra la viuda, a qui volien fer fora. Després d'una llarga batalla ho van aconseguir i van posar la casa a la venda per 20 milions d'euros, però ningú la va adquirir. Per aquest motiu Procisa –el nom de l'empresa que la gestiona– ha decidit llogar-la a Malú.