Margarida de Dinamarca, la primera reina d'Europa que es vacuna

Margarida de Dinamarca s'ha convertit en la primera reina que es posa la vacuna contra la coronavirus, tal com ha informat la casa reial danesa en un comunicat oficial. "Sa majestat la reina va ser vacunada aquest divendres contra el covid-19. La reina tornarà a ser vacunada en unes tres setmanes", diu l'escrit divulgat a través de les xarxes socials. La reina, que no va celebrar els 80 anys el 16 d'abril amb cap esdeveniment públic especial –com sol ser habitual–, ha rebut la vacuna precisament perquè forma part d'aquest grup de risc. Tot i que no hi va haver cap festa pública per celebrar l'efemèride reial, molts ciutadans del país sí que van sortir a la finestra aquella jornada per dedicar-li un aplaudiment.

La reina Margarida ha passat el Nadal al costat del seu fill petit, Joaquim de Dinamarca, i la dona d'aquest, Mary, i els quatre fills que tenen. Tots sis es van traslladar per passar la nit de Nadal amb la reina al palau on viu. Per la seva banda, Frederic de Dinamarca, l'hereu del tron danès, ha passat aquests dies a la seva residència oficial després que el seu fill Christian donés positiu el 7 de desembre, cosa que ha impossibilitat la reunió de tota la família.

Per a la monarca, l'any 2020 ha estat marcat per les cancel·lacions. Entre altres coses, va haver de suspendre per recomanacions sanitàries la recepció del primer ministre i de la resta de les Corts que celebra cada any al palau de Christiansborg, a Copenhaguen. A més, va posposar tres cites més a les que sol assistir al gener, cosa que fa preveure que el 2021 continuarà sent semblant a pesar d'haver estat vacunada. A Dinamarca, prop de 30.000 persones han estat vacunades des del 27 de desembre, quan van començar la campanya de vacunació.