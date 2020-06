María Pombo anuncia que pateix esclerosi múltiple

María Pombo, una de les influencers més seguides d'Espanya, tant per anònims com per la premsa rosa, ha confirmat a través de les seves xarxes que pateix esclerosi múltiple. La instagramer, que va anunciar fa uns dies que estava embarassada del seu primer fill, ha explicat que ja havia rebut el resultat de les proves mèdiques que s'havia fet i que no havien anat "com esperava". "Efectivament, tinc esclerosi múltiple", ha sentenciat Pombo, que reconeix que en realitat s'ho "esperava" perquè la seva mare també en té.

La madrilenya, de 25 anys, diu que ara començarà un tractament "compatible amb el nadó" i que després del part potser en començarà un altre de més efectiu perquè ja no estarà embarassada i podria triar més lliurement. "Com vaig dir, de vegades les il·lusions guanyen el pes de les pedres, amb la qual cosa la il·lusió que tenim ara guanya per golejada. Poca cosa més... Simplement volia mantenir-vos informats. Així que em trobi una mica millor, ja tornaré al màxim nivell", ha afegit en el missatge als seus 1,4 milions de seguidors. Pombo ja havia dit anteriorment que estava pendent dels resultats d'aquestes proves i des de llavors ha estat poc activa a les xarxes.