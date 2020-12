Maria Sharapova anuncia compromís amb l'empresari Alex Gilkes

260x366 Maria Sharapova i Alex Gilkes / INSTAGRAM Maria Sharapova i Alex Gilkes / INSTAGRAM

L'extenista Maria Sharapova i Alex Gilkes s'han compromès. Després de tres anys de relació, la parella ho ha revelat a la xarxa. "Vaig dir que sí des del primer dia que ens vam conèixer. Aquest era el nostre petit gran secret, oi?", ha escrit l'esportista russa, de 33 anys, a Instagram. Per la seva banda, el multimilionari britànic, gran amic dels prínceps Guillem i Enric, ha donat les gràcies també a través d'Instagram a la seva futura dona per convertir-lo en "un noi molt, molt feliç". "Espero viure tota la vida estimant-te i aprenent de tu", ha escrit al seu compte al costat d'una imatge en blanc i negre de tots dos.

La parella van confirmar que estaven junts l'octubre del 2018.Ho van fer també a través de les xarxes, amb unes imatges a Cotswolds, considerada una de les regions més evocadores del Regne Unit. No obstant això, la premsa ja tenia la parella com a certa perquè els havien enxampat plegats a l'aeroport de Los Angeles mesos enrere. La fama d'ella i la nodrida agenda d'amistats d'ell, així com la seva generosa fortuna, van fer que fossin una parella molt atractiva per a la premsa.

Entre d'altres, Alex Gilkes manté una estreta relació amb la família reial britànica. Va estudiar a Eton, on es va fer molt amic de Guillem i Enric d'Anglaterra. De fet, el seu germà petit va sortir amb Pippa Middleton, germana de l'actual duquessa de Cambridge, esposa de Guillem. Per tot això, es preveu que els dos germans o almenys Guillem estiguin convidats a l'enllaç. També el seu amic empresari del vi Jack Brooksbank, marit d'Eugènia de York. Gilkes, de 41 anys, es un emprenedor del sector tecnològic i del luxe que acaba de fundar la seva nova empresa: Squared Circles, consultora que assessora empreses que busquen la sostenibilitat.