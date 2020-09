La neta de María Teresa Campos revela que ha patit coronavirus

Alejandra Rubio, filla de Terelu Campos i neta de María Teresa Campos, ha explicat al programa de televisió en què treballa, Viva la vida, que ha patit coronavirus i que ja s’ha curat. La jove ha detallat que va començar a tenir els primers símptomes al “tornar de vacances” i que al veure que no li passaven va anar a l’hospital a fer-se una prova PCR per saber si estava infectada o no. Un cop se la va haver fet, diu que es va confinar a casa seva, amb el seu xicot, Álvaro Lobo, que en cap cas va donar positiu a les proves a què es va sotmetre.

“Seguia donant positiu a les PCR encara que negatiu en anticossos en sang. Em deien que a molta gent li passa, que es queda el gen del virus però que no contagies”, ha explicat Rubio. La seva mare, que també treballa al mateix programa, va explicar que ella també s’havia fet la prova perquè havien estat juntes però que va donar negatiu. La jove, de 20 anys, va dir que en tot moment va tenir símptomes lleus.