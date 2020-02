Maria Teresa de Luxemburg ja no mana a palau

Després de dues dècades al tron, els grans ducs de Luxemburg s’enfronten a la pitjor crisi de la institució que representen. L’informe que el primer ministre del país, Xavier Bettel, va encarregar a l’estiu per saber el motiu pel qual la fugida dels empleats del palau era tan notable ha deixat en molt mal lloc la gran duquessa consort, Maria Teresa. L’auditoria, que ha portat a terme Jeannot Waringo, ha arribat al Parlament luxemburguès, que ha votat que la seva monarquia se sotmetrà a reformes profundes. Entre aquestes destaca que la dona del cap de l’Estat, el gran duc Enric, serà apartada de la presa de decisions sobre el funcionament de palau.

Bettel, en la presentació del conegut com a informe Waringo al Parlament i en la posterior roda de premsa, ha assegurat que vol “enfortir la monarquia” amb els canvis posteriors a l’anàlisi, amb els quals, diu, Enric està d’acord. De fet, per no desentonar, des de palau també han dit en un comunicat que “en pro de més transparència i modernització, la Cort contribuirà de manera constructiva a implementar les millores proposades en aquest informe”. La situació va arribar a ser tan greu que la Fiscalia va investigar si hi havia hagut violència física contra empleats de la Casa Gran Ducal. En paraules de Bettel, Maria Teresa “ja no té un lloc en l’administració de la Casa”.