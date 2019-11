Mariah Carey, la reina musical de Nadal (25 anys després)

Amb més de 520 milions de reproduccions, All I want for Christmas is you, de Mariah Carey, s'alça un any més com la cançó nadalenca més popular a Spotify tant a Espanya com al món sencer, segons ha informat la plataforma musical d'àudio en streaming. D'acord amb les seves dades –entre octubre i desembre de l'any passat–, aquest clàssic va tenir un augment de reproduccions de més del 2.000%. A més, el 24 de desembre va ser el dia de l'any en què els usuaris més la van escoltar: va arribar als 11 milions de reproduccions.

La notícia arriba coincidint amb el 25è aniversari d'aquest tema i amb el llançament d'una versió millorada de l'àlbum festiu que el contenia. Tot i això, no són aquestes les úniques dades que avalen el regnat indiscutible de Carey quan s'acosten les dates nadalenques. Aquesta setmana la novaiorquesa ha rebut tres premis Guinness de la mà dels seus dos bessons, Moroccan i Monroe, de vuit anys, vestits de Pare Noel.

Va passar durant un concert seu a Las Vegas que ella ha procurat deixar ben plasmat al seu Instagram, on es pot veure com li donen la placa amb el públic aplaudint enfervorit. "Moltes gràcies al Llibre Guinness dels Rècords per honrar-me amb tres guardons al llibre del 2020", escriu l'artista, que ha aconseguit els de millor cançó de Nadal i any nou als Estats Units per un artista en solitari; cançó més escoltada a Spotify en 24 hores per una artista femenina, i cançó nadalenca que més temps ha aconseguit estar al top ten en les llistes d'èxits del Regne Unit.