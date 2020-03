Marta Lluïsa de Noruega vola als EUA per veure el seu xicot (contra el missatge oficial de la Corona)

Països de tot el món, entre els quals Noruega, han començat a tancar les seves fronteres per frenar l'expansió del coronavirus. També han implementat mesures que afecten directament els drets habituals dels ciutadans, que ja no poden moure's amb la mateixa llibertat que abans, ja sigui per la via de la recomanació o per la via de la prohibició legal. Tot i això, són molts els que no escolten les indicacions dels experts i viatgen i es reuneixen amb altra gent, cosa que posa en risc els possibles contactes i també la seguretat dels països que visiten.

Per aquest motiu ha sigut polèmic el viatge de Marta Lluïsa de Noruega, filla del rei Harald de Noruega, que va arribar a dirigir-se a tota la nació en un discurs en què va reconèixer que eren temps "estranys i aterridors" i que tots havien d'assumir "la responsabilitat de prevenir la propagació de la infecció". "Ara hi ha una necessitat especial de tenir confiança l'un en l'altre, estar segurs que tots i cada un de nosaltres actuem de manera responsable per evitar la propagació de la infecció del virus, i que les autoritats del nostre país prenguin decisions encertades", va concloure el monarca, que als 83 anys està reclòs a casa seguint la quarantena que el país ha imposat a tots els que hagin estat fora abans del 27 de febrer. Ell i la seva dona, la reina Sònia –també en quarantena–, van estar de viatge oficial a Jordània.

Però aquestes paraules contundents, que apel·len a la responsabilitat, sembla que la seva filla no les ha escoltat. Després del discurs del seu pare, però just abans que el govern decretés la prohibició d'entrar i sortir del país, Marta Lluïsa va viatjar als EUA per veure el seu xicot, el xaman Durek Verrett, amb el qual queda clar que la relació continua malgrat els rumors de distanciament.

El viatge de la princesa, a més de poc exemplar per part d'una membre de la monarquia, ha estat airejat entre l'opinió pública per Durek Verrett, que ha penjat fotos de la seva visita i les ha aprofitat per fer una proclama d'amor. "L'amor és més que paraules, és una acció, una declaració. La meva escena preferida de Titanic és quan la Rose diu «Si saltes tu, jo també salto». És una declaració i una acció d'amor. Aquest món, com sabem, necessita més accions d'amor, especialment amb tot el que està passant en aquests moments. Menys odi, menys judici, menys assenyalar amb el dit i molt més amor, sisplau", ha dit el xaman a Instagram.

"El meu amor, sense ni tan sols avisar-me, va aparèixer a la meva porta abans d'aïllar-me. Literalment va volar per tot el món abans que es tanquessin les fronteres del seu país. Només per veure'm abans que ja no puguem, només van ser dos dies. Van ser els dos millors dies de la meva vida per a mi i per a la meva família. Quan ella em va donar la sorpresa, vaig plorar com un nen, perquè això és amor per a mi. És demostrar-lo amb accions. Sé que ella m'estima tant com jo l'estimo. Demostrar-ho amb fets és molt més important que només dir-ho. [...] T'estimo, la meva dolça Marta. Ets una dona increïble", conclou Verrett, que acaba dient que ells dos van "néixer per guanyar".