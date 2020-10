Matthew McConaughey confessa que un home va abusar sexualment d'ell quan tenia 18 anys

260x366 Matthew McConaughey amb la seva companya, Camila Alves / INSTAGRAM Matthew McConaughey amb la seva companya, Camila Alves / INSTAGRAM

Matthew McConaughey, guanyador d'un premi Oscar l'any 2014 per la seva interpretació en la pel·lícula Dallas Buyers Club, acaba de publicar Greenlights, el seu llibre de memòries, en el qual fa tota mena de revelacions sobre la seva vida i la de la seva família. Entre els episodis més greus i desconeguts hi ha un terrible episodi d'abús sexual que va patir als 18 anys i del qual mai havia explicat res.

Segons indica l'actor, un home se li va tirar a sobre a la part del darrere d'una furgoneta. "Un home va abusar sexualment de mi quan tenia divuit anys", explica l'intèrpret, de 50 anys, que tot i els fets diu que no se sent "com una víctima". Amb tot, l'actor, que no aprofundeix en aquells fets, assegura que quan tot allò va tenir lloc ell estava "inconscient".

McConaughey també explica que tres anys abans d'aquella violació va ser forçat a perdre la virginitat: "Em van fer xantatge per tenir sexe per primera vegada quan tenia 15 anys". En aquells moments, tal com assenyala al llibre, l'actor creia que aniria a l'infern per tenir sexe abans de contraure matrimoni. Tot i això, va accedir al xantatge, que no concreta quin va ser.

Un altre dels episodis que l'actor recull en el seu llibre és un incident policial del 1999. Després que el seu equip, els Texas Longhorns, guanyés un gran partit contra els Nebraska Cornhuskers, McConaughey ho va celebrar fumant marihuana i tocant els bongos nu a l'exterior de casa. Un veí enfadat pels sorolls va trucar la policia, que es va presentar a casa seva i se'l va endur detingut. Va ser acusat d'alterar l'ordre públic, de possessió de marihuana i de resistir-se a l'arrest. Diu que tot allò va acabar només amb una multa de 50 dòlars.