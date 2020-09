Meghan Markle i Enric d'Anglaterra funden una productora que treballarà per a Netflix

El príncep Enric d'Anglaterra i la duquessa de Sussex, Meghan Markle, han creat una companyia de producció i han signat un acord de diversos anys amb la plataforma Netflix per crear "contingut amb impacte i que desemboqui en acció" en forma de documentals, pel·lícules o sèries, segons informa aquest dimecres The New York Times. El diari cita un comunicat de la parella, establerta amb el seu fill a Califòrnia, segons el qual pretenen posar "èmfasi en la creació d'un contingut que informi però també doni esperança" i assenyalen que "com a nous pares, fer programació familiar inspiradora és important" per a ells.

"Estem increïblement orgullosos que hagin triat Netflix com casa creativa, i emocionats d'explicar històries amb ells que puguin ajudar a crear resiliència i augmentar la comprensió de les audiències de tot el món", ha dit sobre l'acord el cap de continguts de la plataforma de streaming, Ted Sarandos. A través de la seva productora, que encara no té nom conegut, els ducs de Sussex realitzaran documentals, docusèries, pel·lícules, sèries i programes per a nens de manera exclusiva durant "diversos anys" per a Netflix, que té uns 193 milions de subscriptors a nivell global.

"Estem agraïts de treballar amb Ted i l'equip de Netflix, l'abast sense precedents ens ajudarà a compartir contingut d'impacte", ha manifestat la parella en la seva declaració. El príncep Enric, de 35 anys, i Meghan Markle, de 39, havien estat en converses els últims mesos amb altres plataformes de continguts com Disney i Apple, o la xarxa televisiva NBC Universal, segons han publicat mitjans dels Estats Units. La setmana passada Netflix va llançar L'extraordinària història dels Jocs Paralímpics, un documental sobre els Jocs Paralímpics en què apareix el príncep Enric, que ha fundat els Jocs Invictus per a veterans militars amb discapacitats o lesions.

Per la seva banda, Markle, que va ser actriu en la sèrie Suits i ha descartat tornar a l'actuació, va ser recentment narradora del documental amb finalitats benèfiques Elephants, de Disney Plus. La parella, desvinculada de la vida monàrquica, viu a Califòrnia des de la primavera després d'haver residit breument al Canadà. El juliol passat van comprar una mansió a l'exclusiu barri de Montecito, a Santa Bàrbara, una ciutat costanera situada a uns 150 quilòmetres al nord-oest de Los Angeles.