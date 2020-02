Meghan Markle i el príncep Enric acomiaden els 15 treballadors de les seves oficines

El procés d'allunyament dels ducs de Sussex de la monarquia britànica continua endavant. El nou capítol de la ruptura és el tancament total les seves oficines, que depenien del Palau de Buckingham, i la seva residència a Londres, un fet que ha suposat l'acomiadament de 15 treballadors, segons ha avançat el Daily Mail. Meghan Markle i el príncep Enric, que actualment estan instal·lats al Canadà, van comunicar la decisió al seu equip fa setmanes.

Segons avança el tabloide, Buckingham intentarà reubicar un parell de treballadors dels ducs de Sussex, però no en podrà assumir gaires més. És per aquest motiu que estan negociant les condicions dels acomiadaments i les possibles indemnitzacions. "Donada la decisió de fer un pas enrere en les seves tasques, ja no és necessària una oficina al Palau. Mentre es tanquen aquests detalls, s'està intentant recol·locar la gent en altres posicions a la casa reial, però lamentablement no serà fàcil, ja que hi pot haver repeticions de càrrecs", ha explicat una font pròxima al Daily Mail.

Malgrat el daltabaix que suposa el tancament de l'oficina, el diari assegura que els treballadors han entès la decisió de la parella. "Són molt lleials als Sussex i respecten la decisió. Tots es porten molt bé entre ells i s'estan donant suport. Estan molt ocupats ajudants els ducs a reorganitzar les seves vides per al futur i a tancar els seus compromisos oficials", afirma la mateixa font pròxima als Sussex.

Entre els treballadors que s'han quedat sense feina hi figuren la secretària personal de la parella, Fiona Mcilwham, i la seva cap de comunicació, Sara Latham. Aquesta última, que va treballar amb els Clinton durant el cas Lewinsky, va entrar a formar part de l'equip dels ducs fa un any amb l'objectiu de millorar la imatge pública de la parella. També es queda sense feina Clara Loughran, la coordinadora de programes i activitats dels ducs i una persona molt propera a la parella. De fet, ella va ser la responsable de portar el ram de Meghan Markle el dia del seu casament.

La marxa dels ducs de Sussex també ha suposat una reorganització de les funcions de diversos membres de la família reial. La princesa Anna, per exemple, assumirà el càrrec de capità general del cos de les Marines Reials que fins ara ostentava el príncep Enric.