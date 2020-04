Meghan Markle i el príncep Enric anuncien la seva nova fundació, Archewell

Meghan Markle i el príncep Enric ja volen lliures i un dels primers passos després d’abandonar la família reial britànica ha sigut anunciar la seva nova fundació benèfica, Archewell. La parella, que s’instal·larà a Los Angeles, ha explicat al diari britànic The Telegraph que el nom de la seva nova iniciativa s’inspira en la paraula grega arkhé, que significa “font d’acció”, i el nom del seu fill, Archie Mountbatten-Windsor.

Els ducs de Sussex asseguren al mitjà britànic que el seu objectiu amb aquesta fundació és fer “alguna cosa que realment importi”. Entre els plans de futur de la parella hi figura la possibilitat de compartir “materials d’educació i formació” en forma de pel·lícules, llibres i podcasts. A més, també estan considerant l’opció d’”organitzar i coordinar grups de suport per a persones necessitades” i crear una pàgina web “amb informació sobre nutrició, salut i salut mental”.

La nova marca de la parella inclouria molts camps més dels que havien d’estar sota el paraigua del nom comercial Sussex Royal, la marca que volien utilitzar en un principi però que van haver de descartar després de la prohibició expressa de la reina. Elisabet II considera que la parella no té dret a utilitzar el concepte de royal, ja que han renunciat a ser membres actius de la monarquia britànica.

Per posar en marxa la seva nova iniciativa, Meghan Markle i Enric han fitxat Catherine St-Laurent, que durant els últims nou anys han estat darrere de l'ONG de Bill i Melinda Gates. A finals de març, St-Laurent va anunciar que iniciava un nou capítol professional i que es convertiria en cap de personal i directora executiva de la fundació dels ducs de Sussex.

Abans de prometre’s amb el príncep Enric, Meghan Markle tenia un blog d’estil de vida anomenat The tig, una pàgina web en què l’ara duquessa de Sussex compartia receptes, recomanacions de restaurants, decoració, bellesa i moda. També hi mostrava el seu vessant més humà explicant els seus viatges solidaris. Des del Telegraph assenyalen que la web d’Archewell podria ser una oportunitat per recuperar part de l’esperit del blog de Markle.