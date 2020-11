Meghan Markle revela que aquest estiu va perdre el fill que estava esperant

Meghan Markle ha explicat en una carta a The New York Times que va perdre un fill a l'estiu, abans que es fes públic que estava embarassada. La notícia, que arriba després que els últims temps s'hagi especulat molt amb la possibilitat que la duquessa estigués embarassada, ha sacsejat la pau mediàtica de la qual gaudeix la parella als Estats Units, on es van instal·lar després d'abandonar la família reial britànica.

Markle explica en aquesta carta oberta, titulada Les pèrdues que compartim – The losses we share, en l'original en anglès–, que un matí del mes de juliol els seus desitjos de tornar a ser mare es van començar a frustrar. Diu que després de donar menjar als gossos va notar una espècie de "forta rampa". El dolor, explica, la va obligar a seure a terra amb el seu fill Archie, que tenia als braços perquè li acabava de canviar els bolquers. "Després de canviar-li els bolquers, vaig sentir una forta rampa. Em vaig asseure a terra amb ell encara als braços, taral·lejant una cançó de bressol per mantenir-nos tots dos tranquils; l'alegre melodia contrastava amb la meva sensació que alguna cosa ja no anava bé", recorda l'actriu. "Sabia, mentre abraçava el meu primogènit, que estava perdent el segon", afegeix la duquessa de Sussex, de 39 anys i que va ser mare per primer cop el maig del 2019.

"Mirant les parets fredes i blanques, els ulls se'm van posar vidriosos. Vaig intentar imaginar com ens curaríem de la pèrdua". Aquest és el següent record que té, acompanyada ja pel seu marit a l'hospital. «Asseguda al llit de l'hospital, veient com se li trencava el cor al meu marit mentre intentava sostenir els trossos trencats del meu, em vaig adonar que l'única manera de començar la curació era preguntar primer: "Estàs bé?"». Markle critica com aborda la societat com a col·lectiu una pèrdua com la que han patit ella i el seu home. "Perdre un fill significa carregar amb un mal gairebé insuportable, experimentat per moltes persones però del qual poques parlen. El meu marit i jo hem descobert que en una planta d'hospital amb cent dones, entre deu i vint havien patit un avortament espontani. No obstant això, aquest tema segueix sent tabú", lamenta l'esposa d'Enric d'Anglaterra.