Meghan Markle demana a la justícia britànica que no reveli el nom de les amigues que la van defensar

Els advocats de la duquessa de Sussex, Meghan Markle, van demanar aquest dimecres una ordre judicial per evitar que els tabloides britànics Mail on Sunday i MailOnline revelin el nom de les cinc amigues de l'exactriu que van concedir una entrevista anònima en la seva defensa als Estats Units. L'actriu nord-americana, que amb el seu marit, el príncep Enric, va deixar de representar la monarquia britànica a finals de març, ha demandat l'editora Associated Newspapers Limited (ANL) per la publicació de cinc articles, dos al dominical Mail on Sunday i tres al MailOnline, el febrer de 2019. En aquestes peces periodístiques es reproduïen extractes d'una carta que va escriure a mà i va enviar al seu pare l'agost del 2018, cinc mesos després de contraure matrimoni amb el net d'Elisabet II, un enllaç al qual Thomas Markle no va anar.

El judici, que dirimirà si va existir ús indegut d'informació privada, infracció dels drets d'autor i incompliment de la llei de protecció de dades per part d'aquestes capçaleres d'ANL, no s'espera que comenci fins a any que ve, tot i que ja s'han iniciat els procediments previs. En aquest context, els advocats de Markle han anat al Tribunal Superior de Londres per impedir que les publicacions en qüestió revelin qui són les cinc dones, la identitat de les quals coneixen després que la defensa de l'exactriu les anomenés en un document confidencial presentat davant el tribunal aquest mes.

Les entrevistes anònimes, divulgades als Estats Units per la revista People, són centrals en la defensa d'ANL, ja que va justificar la publicació de la carta de Thomas Markle sobre la base que la duquessa ja havia revelat la seva existència a través dels testimonis de les seves amigues. No obstant això, en una declaració enviada al tribunal, Meghan va assegurar que no va autoritzar les seves amigues a parlar amb People, sinó que van ser elles mateixes les que van prendre la decisió de conversar amb la revista per defensar-la del "comportament intimidatori dels tabloides britànics".

Fer els noms de domini públic, defensa Markle, no té cap més raó que aconseguir "guanys comercials" i suposa una amenaça per al "benestar emocional i mental" de les persones implicades. L'advocat de l'actriu, Justin Rushbrook, va assenyalar davant el jutge que l'empresa editora "ja ha demostrat el seu desig de publicar articles" amb els seus noms i va recordar que, hores després que dipositessin els documents legals, el Mail es va referir a elles en un article sensacionalista a la seva pàgina web. "No hi ha dubte que, a més de defensar el cas a través dels tribunals, està tractant de maximitzar la publicitat que envolta aquest cas, el qual ha qualificat en repetides ocasions com de judici de segle", ha afegit Rushbrook.

Per la seva banda, l'advocat d'ANL, Anthony White, assenyala que "les amigues són importants testimonis potencials", en declaracions remeses al tribunal. "Informar d'aquests assumptes sense fer referència als noms seria una forta restricció sobre els drets dels mitjans i de l'acusat a denunciar aquest cas, i del dret del públic a saber-los", argumenta.