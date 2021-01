La germana de Meghan Markle publicarà un llibre sobre les intimitats de la duquessa

La família de Meghan Markle segueix donant-li maldecaps a la duquessa de Sussex. Samantha Markle, germana per part de pare de l’exactriu, publicarà el 17 de gener un llibre amb el qual pretén treure a la llum tots els secrets de la dona del príncep Enric.

El llibre, que porta per títol The diary of princess pushy’s sister. Part 1 ( El diari de la germana pesada d’una princesa. Part 1), explica al llarg de 330 pàgines les suposades veritats ocultes de Meghan Markle. “Enmig d’una tempesta de notícies falses i caos mediàtic, Samantha Markle comparteix la veritat sobre la seva vida i la de la seva família contra tot pronòstic i entre ultimàtums. De vegades, la veritat és més estranya que la ficció”, resumeix l’editorial a la sinopsi del llibre

Samantha Markle, de 56 anys, fa temps que parla de la seva germana als mitjans de comunicació i que amenaça amb explicar com era la vida de l’ara duquessa abans de conèixer el seu marit. La relació de Meghan Markle amb la seva germana està molt deteriorada i és pràcticament inexistent, igual que amb el seu pare, Thomas Markle. Tampoc és bona la relació amb el seu germà, Thomas Markle Jr., també nascut del primer matrimoni del seu pare. De fet, poques setmanes abans del casament reial, Thomas Markle va enviar una carta al príncep Enric en la qual li advertia que el matrimoni seria un “gran error”.

Samantha Markle també ha intentant en diverses ocasions ficar-se en la nova vida de la seva germana. L’any 2018 va intentar entrar al Palau de Kensington, on llavors vivien els ducs de Sussex, per entregar-li una carta a Meghan Markle, cosa que finalment no va poder fer.

També es va mostrar molt crítica quan la parella va decidir deixar de formar part de la família reial i van canviar el Regne Unit pels Estats Units. “Sabien quines eren les seves obligacions i les van abandonar. No és cert que la meva germana vulgui privacitat. La seva actitud sempre crida «Mireu-me!»”, assegurava la germana gran de Meghan Markle.