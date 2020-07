Meghan Markle exigeix als tabloides que respectin la privacitat de les seves amigues

La guerra de Meghan Markle i el príncep Enric d'Anglaterra contra els tabloides britànics no s'atura. La duquessa de Sussex ha exigit al The daily mail i al Mail on Sunday que no facin públics els noms de cinc amigues que fa més d'un any van parlar de manera anònima amb la revista People per elaborar un perfil de Markle.

"Associated Newspapers, el propietari de The daily mail i el Mail on Sunday, amenaça amb publicar el nom de cinc dones –cinc ciutadanes anònimes– que van prendre la decisió de parlar de forma anònima amb un mitjà nord-americà fa més d'un any per defensar-me de l'assetjament a què em sotmetien els tabloides britànics", ha assegurat Markle en una declaració presentada al tribunal que porta la demanda dels ducs de Sussex contra la premsa groga britànica. La parella es va querellar contra els tabloides britànics després que es publiqués una carta de Markle dirigida al seu pare.

La duquessa creu que si els diaris acabessin revelant les identitats de les seves amigues, que figuren en el sumari secret de la causa, estarien caient en un abús de poder legal. "Aquestes cinc dones no estan sent jutjades, ni jo tampoc. Qui està sent jutjat és el propietari del Mail on Sunday. És el grup editorial qui ha actuat il·legalment i està intentant eludir la seva responsabilitat creant un circ amb el qual allunyar l'atenció del que és realment important: el Mail on Sunday va publicar una carta privada de forma il·legal", diu Markle. La duquessa creu que exposar les seves amistats a l'escrutini públic podria tenir conseqüències nocives per a la seva salut mental.

Per la seva banda, un portaveu del Mail on Sunday ha assegurat que el diari no té intenció de publicar les identitats de les amigues de Markle, però que, tenint en compte que els seus noms estan al centre del cas, no veuen motius per mantenir-les en secret.