El pare de Meghan Markle testificarà contra ella

Amb les flames del Megxit encara enceses, s'obre un nou front per a la duquessa d'Essex. Thomas Markle ha anunciat que pensa testificar en contra de la seva filla, Meghan Markle, en la querella que l'enfronta a ella i al seu marit, el príncep Enric, amb el diari Daily Mail per intromissió en la intimitat. Segons revelava el tabloide, Thomas Markle ha compartit missatges de WhatsApp d'ell i la seva filla en què ell li explica que no podrà assistir al seu casament perquè ha tingut un atac de cor i ella el renya per haver ignorat durant uns dies les seves trucades.

La demanda judicial es va formalitzar pocs dies després que el diari publiqués uns extractes de la carta que Markle li va enviar al seu pare. De fet, la pressió d'uns mitjans de comunicació hostils ha estat un dels factors que ha provocat l'exili de la parella i la renúncia a ser membres de ple dret (i obligacions) dels royals. El Daily Mail argumenta que la publicació de la carta era legítima: "Thomas Markle té dret a explicar la seva versió del que havia passat entre ell i la seva filla, incloent-hi el contingut de la carta".