L'actriu Meital Dohan deixa Al Pacino per ser "vell" i garrepa

"És difícil estar amb un home tan vell, encara que sigui Al Pacino", ha explicat l'actriu israeliana Meital Dohan, de 40 anys, per anunciar públicament la seva separació del veterà actor, de 79 anys, després de dos anys de relació. A The Times of Israel, Dohan ha confirmat també que va trencar amb Pacino abans dels Oscars i que per això ell va acudir-hi sol i va haver de posar a la catifa vermella amb Robert De Niro, amb qui estava nominat pel film El irlandés. "La diferència d'edat és difícil, sí. Vaig intentar negar-ho, però ara ja és un home gran, per ser sincera. Així que, fins i tot amb tot el meu amor, la relació no va durar", va concretar l'actriu

Famosa per la seva aparició a la sèrie Weeds, Dohan no n'ha tingut prou amb dir que ha deixat Pacino per vell sinó que, a més, ha afegit a la bretxa generacional la suposada garreperia de l'actor. "Com puc dir sense deixar de ser curosa que no li agradava gastar diners? No li agrada gastar diners. Només em regalava flors", assegura en la citada entrevista, de la qual s'han fet ressò mitjans de tot el món.

651x366 Meital Dohan en una imatge d'arxiu / INSTAGRAM Meital Dohan en una imatge d'arxiu / INSTAGRAM

El guanyador de l'Oscar i Dohan van començar a sortir a finals de l'any 2017, després de la ruptura del protagonista d' El Padrí amb la també actriu Lucila Polak, mare de la model Camila Morrone, parella de Leonardo DiCaprio des fas tres anys. L'intèrpret novaiorquès ha sigut parella al llarg de la seva vida de figures com Diane Keaton, Jill Clayburgh, Kathleen Quinlan o Lyndall Hobbs. Als 60 anys es va convertir en pare dels bessons Olivia i Anton, ara de 18 anys, amb la seva exnòvia Beverly D'Angelo. També té una filla de 30 anys, Julie Marie, fruit de la seva relació amb la seva exentrenadora, Jan Tarrant.