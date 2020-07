Mel Gibson va estar hospitalitzat per covid-19 a l'abril

260x366 Mel Gibson / INSTAGRAM Mel Gibson / INSTAGRAM

Mel Gibson se suma a la llista de cares conegudes que s'han contagiat pel coronavirus. A través de mitjans com People hem sabut que l'actor nord-americà va contreure el virus a l'abril i que, fruit de la infecció, va acabar hospitalitzat durant una setmana en un centre de Los Angeles. "Va donar positiu a l'abril i va passar una setmana a l'hospital. Va ser tractat amb el medicament remdesivir mentre era a l'hospital, i ha donat negatiu les nombroses vegades que s'ha fet proves des de llavors, així com positiu per als anticossos", ha explicat el seu representant, que assegura que ell també dona "positiu en anticossos".

L'actor, de 64 anys, que va ser pare per novena vegada el 2017, va ser tractat contra el covid-19 amb la màxima discreció, mentre que moltes celebritats van utilitzar les xarxes socials per donar actualitzacions regulars i motivar sanitaris i malalts en la seva lluita. Actualment el guanyador de l'Oscar per Braveheart és a casa seva amb la seva companya, Rosalind Ross, de 30 anys i que va ser mare per primer cop al costat seu.

A la llista de famosos de Hollywood que han patit el covid-19 en primera persona hi ha Tom Hanks i la seva dona, Rita Wilson, que van ser dels que primer van revelar públicament el seu diagnòstic. Actualment tots dos es troben recuperats de la malaltia. L'actor Idris Elba i l'exmagnat de Hollywood Harvey Weinstein –que es va contagiar mentre complia la seva condemna a la presó– també han patit la malaltia.