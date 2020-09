Torna Mel C amb un disc per posar els seus fans a ballar

260x366 Torna l'ex Spice Girl Mel C amb un disc per posar els seus fans a ballar / INSTAGRAM Torna l'ex Spice Girl Mel C amb un disc per posar els seus fans a ballar / INSTAGRAM

Melanie C desenterra el xandall de la seva etapa amb Spice Girls en una nova fase professional i personal en la qual, amb un altre disc en solitari a la vista, ha decidit abraçar la suma de les parts que l'han convertit en qui és i posar el món a ballar altra vegada. "Quan l'any passat vaig tornar de gira amb elles, em vaig adonar que soc la Sporty Spice passi el que passi i que és, de fet, com més còmoda em trobo", afirma sense embuts a Efe la britànica davant el llançament aquest divendres de Melanie C, el seu vuitè àlbum d'estudi fora del seu antic grup.

És curiós que Melanie Chisholm (nascuda a Lancashire el 1974) hagi necessitat tants discos previs, des que el 1999 llancés Northern Star, per batejar un dels seus treballs amb el seu propi nom, Melanie C, que es publica aquest divendres. "Vaig estudiar la possibilitat en el passat, però mai em va acabar de semblar bé. Potser per al primer hagués sigut el més apropiat. Si m'ha pres tant de temps fer-ho és pel procés d'acceptació i autodescobriment en el qual he estat immersa. Sento que m'he trobat a mi mateixa", explica. "He arribat a un punt no només en la meva carrera, sinó en la meva vida personal, en el qual crec molt en mi mateixa. No soc perfecta, però tant me fa. No puc agradar a tothom com a mi no m'agrada tothom musicalment, però a mi m'encanten aquestes cançons [del nou disc]", assegura.

"Cal ser honestos. Spice Girls va ser un fenomen global gegantí en molts aspectes i em sento orgullosa i afortunada d'haver format part d'això. Sé que sense Spice Girls jo no tindria una carrera en solitari", diu amb una honestedat que ha intentat plasmar en l'àlbum. En aquest treball hi ha talls com In and out of love, amb què queda clara una altra de les línies mestres d'aquest disc, la voluntat de ser ballable, reforçada en part per la seva recent incursió al món dels discjòqueis. "Això va reactivar la meva passió per aquesta música; volia fer un disc del qual la gent gaudís ballant", afirma. "És una qüestió cultural, el pop s'identifica molt amb la joventut. Però no sento que sigui massa gran per escoltar artistes com Dua Lipa, així que tampoc em veig més gran per fer aquesta música", raona.

Tot i que no podrà presentar en viu les seves cançons fins al 2021, amb una parada a Madrid (29 d'abril, a La Riviera) i una altra a Barcelona (1 de maig, a Sala Apolo), Melanie C oferirà una bestreta a través de quatre sessions en directe amb la banda al complet que podran seguir-se per internet aquest dijous i divendres, coincidint amb el llançament de l'àlbum. "No volia recordar-li a la gent que no poden sortir de casa a una sala de concerts, així que vaig voler muntar una cosa que no haguessin vist mai", afirma mentre encara està tancant els assajos d'un espectacle amb "un concepte visual molt definit i únic per a l'ocasió ".

El que descarta és que entre els seus plans s'inclogui una nova reunió al costat de les seves excompanyes per rellançar el vídeo de Wannabe amb motiu del 25è aniversari d'aquesta producció. "És completament fals. Si volguéssim fer alguna cosa per aquest motiu, seria força més interessant", assegura entre rialles.