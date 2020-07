Messi compra a Baqueira el seu quart hotel

Ser el futbolista més ben pagat del món implica gestionar un ingent patrimoni que, en part, Messi (01) ha decidit destinar al sector hoteler. Amb uns ingressos anuals de 112,5 milions d’euros el 2019 segons Forbes, l’astre argentí ja va pel quart hotel. En aquesta ocasió, la destinació on la seva cadena hotelera, MIM Hotels, ha fet l’adquisició és a la vall de Ruda, una zona de la Vall d’Aran a tocar mateix de l’estació d’esquí de Baqueira Beret.

L’hotel comprat, tal com confirmen fonts de la cadena hotelera de Messi, és l’Hotel Himalaia Baqueira , amb 141 habitacions orientades a la vall. Les instal·lacions també ofereixen un circuit de spa, piscina, gimnàs, sala de reunions, servei de guia i activitats de muntanya, club de nens, guardaesquí al peu del remuntador, pàrquing per a clients i una completa oferta gastronòmica d’acord amb la categoria de l’hotel. Properament, la nova propietat té la intenció de fer una reforma a l’hotel que, aquesta temporada, començarà només pels lavabos.

Aquest quatre estrelles superior, del qual no ha transcendit l’import de la compra, és un pas cap a la diversificació per part de la cadena de Messi. Si fins ara tenia hotels a la costa, aquest és el primer que té el client amant de la muntanya i els esports d’hivern com a target. Segons anuncien, aquest i els altres hotels del futbolista tenen o estan tramitant el segell LEED, que distingeix els edificis sostenibles.

A banda d’aquesta nova adquisició, que canviarà de nom l’hivern que ve a MIM Baqueira, MIM Hotels ja tenia tres establiments: l’Hotel MIM Sitges, l’Hotel MIM Eivissa Es Vivé i l’Hotel MIM Mallorca. Els hotels de la cadena MIM estan gestionats pel grup hoteler català Majestic Hotel Group.