Una àvia de 101 anys de Miami li 'pren' el títol de marquesa a Alicia Koplowitz

260x366 María Elena de Cárdenas a la seva casa de Miami, als EUA / EFE María Elena de Cárdenas a la seva casa de Miami, als EUA / EFE

L'aristòcrata cubano-espanyola María Elena de Cárdenas, a la qual la justícia d'Espanya acaba de reconèixer en última instància el seu dret al marquesat de Bellavista, fins ara en poder de l'empresària Alicia Koplowitz, està "molt contenta" per haver complert una promesa feta al seu pare fa més de 50 anys. Luis de la Vega, fill de la ja tres vegades marquesa de 101 anys, que resideix a Coral Gables, a l'estat nord-americà de Miami, ha explicat a Efe que la seva mare va rebre amb alegria la notícia que el Tribunal Suprem d'Espanya havia resolt a favor seu la demanda pel marquesat de Bellavista.

Acaba amb èxit per a l'anciana una batalla judicial iniciada fa més de sis anys per recuperar els marquesats de Bellavista, Campo Florido i Almendares, seguint la promesa que havia fet al seu progenitor. El pare de Manana Cárdenas –com l'anomenen afectuosament–, Luis de Cárdenas y Cárdenas, li va demanar el 1964 que en la mesura del possible tractés de recuperar els títols familiars que per diverses circumstàncies, entre les quals el triomf de la Revolució Cubana del 1959, estaven en altres mans.

Dos dels tres títols nobiliaris de Manana, que va fer 101 anys el 5 de juny passat, estaven en mans de la família Koplowitz, i el tercer, en mans de l'espanyol Miguel Mariano Freite Gómez. El marquesat de Campo Florido, que l'aristòcrata cubano-espanyola va rebre el 2019 per una sentència de Tribunal Suprem, estava abans en mans d'Alicia Alcócer Koplowitz, neboda d'Alicia Koplowitz.

Aquest marquesat va ser atorgat pel rei Ferran VII el 1826 a Miguel de Cárdenas y Peñalver, i el de Bellavista va ser atorgat per Amadeu I a Gabriel de Cárdenas y Cárdenas. La per fi vuitena marquesa de Bellavista va guanyar en primera instància Alicia Koplowitz, però l'empresària va recórrer la sentència davant l'Audiència Provincial de Madrid, on Manana va tornar a guanyar. Koplowitz llavors va apel·lar davant la Cort Suprema d'Espanya, on va perdre novament.

L'alt tribunal li va donar la raó a Cárdenas, que mantenia que el seu pare, Luis de Cárdenas y Cárdenas, era qui tenia més dret al títol quan va ser rehabilitat el 1919 i també posteriorment –el 1962– quan l'oncle de Koplowitz, José Arturo Romanero de Juseu Armenteros, el va guanyar en sentència contra Carlos Barbería y Lombillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Royalisticism (@royalisticism)

El Tribunal Suprem li va imposar a Koplowitz pagar-li a María Elena de Cárdenas totes les despeses incorregudes durant el procés, ha explicat a Efe Luis de la Vega. La nova marquesa de Bellavista "se sent molt agraïda a la justícia espanyola, en la qual sempre va confiar", així com al seu advocat, Álvaro López Becerra de Casanova, expert en dret processal i nobiliari. Manana va obtenir la nacionalitat espanyola el 2018. En una entrevista amb Efe va recordar que quan era petita li deia a la seva mare que volia ser sevillana com ella, i la seva mare li responia que era "meitat i meitat". La seva família està actualment radicada tant a Cuba com a Miami.