Michael Boulos, última incorporació al clan Trump

Tiffany Trump (1), la filla petita del president Trump, ha oficialitzat la seva relació amb un jove milionari. L’última fotografia familiar del clan mostra el nou fitxatge, acompanyat dels seus pares, tal com ha compartit la jove, de 26 anys, al seu compte d’Instagram. I diversos mitjans parlen ja de la relació com a oficial, tot i que la parella ha negat els rumors de boda que circulaven per les xarxes, fins i tot en forma de (falsa) invitació nupcial. Ell, Michael Charbel Boulos, en té 22 i va néixer a Texas, tot i que la seva família té les arrels en una població cristiana del nord del Líban que té només 4.000 habitants. Va créixer a Nigèria, amb dues germanes, Oriane i Sophie, i un germà, Fares, que rapeja en el seu canal de YouTube. El jove estudia econòmiques en una universitat de Londres i serà el previsible hereu del seu pare, l’empresari Massad Boulos.

La parella va ser fotografiada per primer cop en una desfilada a Manhattan. En les últimes publicacions a la xarxa, la Tiffany i el Michael es desfan en elogis mutus i s’escriuen missatges romàntics.

Qui paga descansa, diuen. Si és així, Kiko Rivera (2) i la seva dona, Irene Rosales, poden descansar una estona, ja que han saldat el deute que mantenien amb Hisenda. El fisc reclamava a la parella 53.665 euros més interessos i, davant l’impagament, fins i tot va iniciar els tràmits per embargar el loft que el fill d’Isabel Pantoja té a San Sebastián de los Reyes. Cinc dies després d’aquest ultimàtum, la parella va entrar en el concurs GH Dúo per aconseguir els diners necessaris.

Qui no ha tingut la necessitat de despullar la seva intimitat davant les càmeres és Cristina Cifuentes (3). Ja se sabia que l’expresidenta de la Comunitat de Madrid havia declinat participar a Supervivientes 2020, però no quina era la quantitat que havia deixat passar. Segons l’ Abc, es tractava d’un contracte de dos milions d’euros, que incloïen la participació en altres espais de Telecinco i Cuatro, com ara debats polítics. Fins i tot es va pensar en muntar-li un programa d’entrevistes presentat per ella. Cifuentes hauria pogut cobrar uns 45.000 euros setmanals per viure a l’illa que fa de plató natural del reality.