Mick Jagger haurà de ser operat del cor

El líder dels Rolling Stones, Mick Jagger, se sotmetrà a una cirurgia de cor aquesta setmana a Nova York, ha informat el portal 'Drudge Report', tal com recull Efe. La notícia arriba just després que la formació britànica anunciés la suspensió dels concerts a l'Amèrica del Nord de la seva gira 'No Filter' a causa que Jagger necessitava un "tractament mèdic" que no s'especificava.

Segons la web de notícies, que no identifica les seves fonts, Jagger s'operarà per reemplaçar una vàlvula cardíaca. S'espera que el músic es recuperi completament i torni als escenaris a l'estiu. Altres fonts van assegurar al portal 'Page Six', del diari 'The New York Post', que la intervenció quirúrgica requereix la implantació d'un 'stent', un element metàl·lic que resol l'obstrucció brusca a les artèries coronàries. "Pot tornar a treballar en qüestió de setmanes", ha indicat una font a la publicació.

En el comunicat en què confirmaven la suspensió dels concerts, la banda va explicar que els doctors de Jagger, de 75 anys, li van indicar que havia de tractar-se i que no podia sortir de gira en aquell moment. La banda es va disculpar per les molèsties i va assegurar que els que haguessin comprat entrades podrien utilitzar-les quan s'anunciés "pròximament" el nou calendari de concerts.

Per la seva banda, Jagger va lamentar a Twitter la seva indisposició i va dir als seus seguidors: "Odio decebre-vos d'aquesta manera". "Estic desolat per haver de posposar la gira, però m'esforçaré molt per tornar a l'escenari tan aviat com sigui possible. Un cop més, enormes disculpes per a tothom", va escriure.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.