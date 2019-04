Mick Jagger, operat amb èxit del cor

El líder dels Rolling Stones, Mick Jagger, es recupera de l'operació de cor que li han fet avui en un hospital de Nova York, segons el mitjà especialitzat 'Billboard'. El cantant s'ha sotmès a "una substitució de la vàlvula aòrtica per catèter", un procediment poc invasiu que permet reparar la vàlvula sense haver de seccionar el tòrax. Aquesta tècnica permet que la recuperació sigui molt més ràpida.

Jagger haurà de fer repòs entre 4 i 5 dies perquè l'arteria cicatritzi, però haurà d'estar força més temps allunyat dels escenaris. La cirurgia ha tingut lloc pocs dies després que el portal 'Drudge Report' fes públic que el cantant s'havia de sotmetre a una operació. Poc després que es conegués la noticia, els Rolling Stones van anunciar que posposaven la gira nord-americana que havia de començar a l'abril i allargar-se fins al juny. Els concerts havien de ser la continuació de la part europea de la gira No Filter, iniciada el 9 de setembre del 2017.

Després de posposar la gira, Jagger es va disculpar amb els seus fans a través de Twitter. "Odio decebre-us d'aquesta manera", va dir el cantant.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.