Mick Jagger regala a la seva nòvia una casa a Florida valorada en un milió i mig d'euros

Mick Jagger, el líder de la mítica banda britànica de rock The Rolling Stones, va comprar sense visitar-la abans una mansió amb vistes a un llac de Florida, als EUA, com a regal de Nadal per a la seva jove nòvia, la ballarina Melanie Hamrick, segons recull Efe de mitjans locals. L'immoble de quatre dormitoris té generoses vistes a l'estany de la comunitat de Lakewood Ranch, al comtat de Manatee, a la costa oest de Florida, detalla el Herald-Tribune de Sarasota. La superfície construïda és de gairebé 800 metres quadrats i té 532 metres quadrats d'espai habitable o comercial, afegeix el rotatiu.

Jagger i la seva nòvia, de 33 anys, que balla amb l'American Ballet Theatre, segons el seu perfil d'Instagram, van escollir aquesta propietat per la tranquil·litat de la zona i per estar prop de la família de Hamrick, encara que no la van veure físicament abans de pagar els 1,5 milions d'euros que valia. La compra es va realitzar per internet i les escriptures, a nom de la també coreògrafa, es van registrar el 4 de novembre, va indicar el rotatiu. L'agència immobiliària assenyala a l'esmentat mitjà que la parella mai va visitar la casa en persona abans de comprar-la.

"Va ser genial sentir la veu de Mick Jagger per telèfon", va expressar una agent immobiliària. Els venedors van ser Ray i Loretta Harris, que originalment van comprar la casa el 2010 per 980.000 euros, segons els registres del comtat de Manatee. També a Florida, però a la costa atlàntica, Ivanka Trump, la filla i assessora del president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu marit, Jared Kushner, van comprar recentment per 26 milions d'euros un terreny de 7.284 metres quadrats. El lot sense edificar, encara que amb embarcador, està situat a Indian Creek Village i era propietat del cantant espanyol Julio Iglesias.