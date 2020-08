Miguel Ángel Muñoz i Ana Guerra trenquen la relació

260x366 Miguel Ángel Muñoz en una imatge d'arxiu / INSTAGRAM Miguel Ángel Muñoz en una imatge d'arxiu / INSTAGRAM

La cantant Ana Guerra i l'actor Miguel Ángel Muñoz han posat punt final a la relació que mantenien de de feia gairebé dos anys. I ho han fet amb la mateixa discreció amb què van començar. Ha sigut la revista Semana la que ha informat de la ruptura, i assegura que es va produir ja fa un temps però que no s'ha sabut fins ara. Segons la revista, la relació va començar a anar de baixa abans del confinament i el tancament obligat a casa va ser letal i va impedir salvar-la.

La relació entre aquests dos personatges mediàtics va començar just després que la cantant acabés el seu pas per OT 2017. Concretament, es van conèixer quan ella va participar amb ell en el concurs vespertí Pasapalabra. Des de llavors, encara que no han posat mai junts en cap photocall, van ser fotografiats en múltiples ocasions i s'han dedicat multitud de missatges d'afecte a les xarxes socials, on no practicaven la mateixa discreció que a la vida real.

Ni Muñoz ni Guerra s'han pronunciat sobre la ruptura i es preveu que no ho facin, perquè no solen donar explicacions de la seva vida privada. Actualment ell –de 37 anys– està rodant un documental sobre la dona que el va cuidar quan era petit, germana de la seva besàvia. A ella, de 26 anys, se l'ha vist últimament de vacances amb el seu company d' OT Ricky Merino.